Попали в улицу Ленина - беспилотники атаковали город в Курской области

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Ракурс

Місто Рильськ у Курській області рф у ніч проти 12 вересня було двічі атаковано безпілотниками.

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Про це заявив губернатор цього московитського регіону Роман Старовойт.

Перший безпілотник пізно увечері 11 вересня скинув вибуховий пристрій, написав Старовойт у Телеграм. Вибухом пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках на вулиці Леніна, повідомив губернатор, додавши, що жителі не постраждали.

Близько опівночі Рильськ атакував другий дрон. За словами Старовойта, знову було пошкоджено одну із будівель на вулиці Леніна, люди не постраждали.

Влада Курської області, яка межує з Україною, останні кілька місяців регулярно повідомляє про атаки українських безпілотників. Так, наприкінці серпня дрони атакували військовий аеродром у Курській області, пошкодивши кілька літаків, а на початку вересня повідомлялося про падіння безпілотника у місті Курчатов поблизу Курської АЕС.