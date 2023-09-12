В Энергодаре дроны ГУР атаковали застолье в «отделе паспортизации» рф

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В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий Рух Опору разом з представниками воєнної розвідки привітали російських окупантів зі «святом».

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Про це 12 вересня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Захисники України допомогли окупантам відзначити «день підрозділів з питань міграції системи мвс рф». «Подарунок» було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під «відділ паспортизації» за адресою вул. Будівників, 22, — йдеться у повідомленні ГУР.

Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа. Окрім цього, практично одночасно було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку рф на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. Ще один «подарунок» отримали офіцери загарбницької армії, які розмістились в двох «віджатих» котеджах на околиці Енергодара.

Кількість поранених і загиблих окупантів уточнюється. Мирне населення не постраждало.