США могут пересмотреть процедуры после отказа Маска включить Starlink в Крыму

США могут просмотреть процедуры после отказа Маска включить Starlink в Крыму

https://racurs.ua/n187177-ssha-mogut-peresmotret-procedury-posle-otkaza-maska-vkluchit-starlink-v-krymu.html

Ракурс

Відмова засновника американської компанії SpaceX Ілона Маска дозволити Збройним силам України використовувати супутниковий інтернет Starlink для операцій проти загарбницької армії росії на території тимчасово окупованого Криму торік у вересні порушує питання про те, чи Пентагон у майбутньому має чіткіше повідомляти про використання у воєнних цілях послуг і продуктів, які Міністерство оборони США купує у підрядників.

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Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, пише PBS.

На момент відмови Маска на запит Києва, у компанії не було військового контракту: Starlink безплатно надавав Україні свої термінали у відповідь на повномасштабне вторгнення країни-агресора росії. Проте за кілька місяців американські військові профінансували ці послуги для України та офіційно уклали із Starlink контракт на продовження підтримки. Пентагон не розкриває умови або вартість цього контракту, посилаючись на питання безпеки.

Переглянути свої відносини з Маском закликала Пентагон і сенатор США від Демократичної партії Елізабет Воррен, яка входить до Комітету Сенату зі збройних сил. На її думку, американські законодавці мають розслідувати епізод, коли Маск, буцімто, зірвав атаку українських військових в Криму.