На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 255 россиян и два склада БК

https://racurs.ua/n187178-na-tavricheskom-napravlenii-vsu-likvidirovali-255-rossiyan-i-dva-sklada-bk.html

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Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та завдають російським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

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Про це повідомляє прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах, — йдеться у повідомленні.

На Авдіївському і Мар’їнському напрямках продовжують стримувати наступ російських військ. Впродовж минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 22 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 771 обстріл, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1330 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 255 осіб, з них безповоротні — 55, поранені — 200. Нашим воїнам вдалося знищити 11 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, ББМ, три артилерійські системи та міномети, безпілотник, чотири одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено два склади боєприпасів рф.