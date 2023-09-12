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Ракурс
Защитники сожгли два российских Т-72 у Сватово

Защитники сожгли два российских Т-72 у Сватово (ВИДЕО)

12 сен 2023, 17:58
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Бійці Служби безпеки України продемонстрували момент знищення двох російських танків Т-72 окупаційної армії рф неподалік Сватового на Луганщині.


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Як вказано в повідомленні управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, йдеться про бойову роботу захисників на Сватівському напрямку. Дронами-камікадзе їм вдалося знищити два танки Т-72.

Загарбники втратили сімох солдатів, двоє з них загинули.

Источник: Ракурс


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