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Ракурс
Захисники спалили два російські Т-72 біля Сватового

Захисники спалили два російські Т-72 біля Сватового (ВІДЕО)

12 вер 2023, 17:58
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Бійці Служби безпеки України продемонстрували момент знищення двох російських танків Т-72 окупаційної армії рф неподалік Сватового на Луганщині.


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Як вказано в повідомленні управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, йдеться про бойову роботу захисників на Сватівському напрямку. Дронами-камікадзе їм вдалося знищити два танки Т-72.

Загарбники втратили сімох солдатів, двоє з них загинули.

Джерело: Ракурс


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