Захисники спалили два російські Т-72 біля Сватового

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Ракурс

Бійці Служби безпеки України продемонстрували момент знищення двох російських танків Т-72 окупаційної армії рф неподалік Сватового на Луганщині.

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Як вказано в повідомленні управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, йдеться про бойову роботу захисників на Сватівському напрямку. Дронами-камікадзе їм вдалося знищити два танки Т-72.

Загарбники втратили сімох солдатів, двоє з них загинули.