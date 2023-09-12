Генштаб: ВСУ имеют успех в районе Клищиевки Донецкой области

https://racurs.ua/n187188-genshtab-vsu-imeut-uspeh-v-rayone-klischievki-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

Сили оборони України завдяки штурмовим діям мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють окупаційну армію росії із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 12 вересня.

Наші захисники продовжують наступати на Мелітопольському і Бахмутському напрямку та стримують армію рф в районі Оріхово-Василівки Донеччини, відбили відбили близько 10 ворожих атак в районі Авдіївки. Ще стільки ж атак відбили в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті. На Запорізькому напрямку відбили атаки росіян в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Впродовж доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рф. Підрозділами ракетних військ уражено два артилерійських засоби, склад боєприпасів, пункт управління та зенітно-ракетний комплекс противника.