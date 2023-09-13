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Ракурс
путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме в россии. Фото:

путин встретился с Ким Чен Ыном в россии (ВИДЕО)

13 сен 2023, 10:19
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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на космодром «Восточный» в Амурській області рф.


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Глава КНДР там зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому на поїзді з Пхеньяна. А путін прилетів з Владивостока, де напередодні відвідував Східний економічний форум. Про це повідомили прес-служба Кремля, ТАСС та РІА «Новости».

Двоє диктаторів зустрілися біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв. Воєнний злочинець путін заявив, що «дуже радий» приїзду Кім Чен Ина. Також російський президент розповів, що говоритимуть нібито про співпрацю у космічній галузі. Також він не виключив, що буде обговорена військово-технічна співпраця.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомляло, що Північна Корея готова підписати з росією угоду про постачання зброї в обмін на зерно, нафту, військові технології, а також валюту. Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності.

Джерела: РІА «Новости», «Интерфакс»

Источник: Ракурс


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