путін та Кім Чен Ин зустрілися на космодромі в рф. Фото:

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на космодром «Восточный» в Амурській області рф.

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Глава КНДР там зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому на поїзді з Пхеньяна. А путін прилетів з Владивостока, де напередодні відвідував Східний економічний форум. Про це повідомили прес-служба Кремля, ТАСС та РІА «Новости».

Двоє диктаторів зустрілися біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв. Воєнний злочинець путін заявив, що «дуже радий» приїзду Кім Чен Ина. Також російський президент розповів, що говоритимуть нібито про співпрацю у космічній галузі. Також він не виключив, що буде обговорена військово-технічна співпраця.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомляло, що Північна Корея готова підписати з росією угоду про постачання зброї в обмін на зерно, нафту, військові технології, а також валюту. Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності.

Джерела: РІА «Новости», «Интерфакс»