Дрон успешно атаковал химический завод в Тверской области

Химический завод Тверской области. Фото:

https://racurs.ua/n187200-dron-uspeshno-atakoval-himicheskiy-zavod-v-tverskoy-oblasti.html

Ракурс

Нові вибухи прогриміли на території росії у середу, 13 вересня.

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Дроном був атакований «Редкінський дослідний завод», який займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості. Зокрема, там виробляється децилін — авіаційне паливо. Про це повідомило «РБК-Україна» із посиланням на джерела в розвідці.

Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження, — зазначило джерело з ГУР.

Тим часом пропагандистські російські Telegram-канали намагаються переконати своїх підписників у тому, що «була пошкоджена одна порожня цистерна», а також розбиті вікна найближчої будівлі на території заводу. Росіяни намагаються переконати, що постраждалих немає, а сам дрон вони нібито зуміли «нейтралізувати» над територією підприємства.

Нагадаємо, вночі 13 вересня Севморзавод у Севастополі був атакований крилатими ракетами, а внаслідок вибухів виникли масштабні пожежі. Українська розвідка підтвердила ураження великого десантного корабля та підводного човна.