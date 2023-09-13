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Силы обороны уничтожили российский катер "Тунец"
Силы обороны уничтожили российский катер «Тунец»https://racurs.ua/n187216-sily-oborony-unichtojili-rossiyskiy-kater-tunec.htmlРакурс
Сили оборони України знищили російський катер «Тунець» в північно-західній частині Чорного моря.
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Про це 13 вересня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
Йдеться про ворожий катер типу КС-701 «Тунець».
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