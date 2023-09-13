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Ракурс
Силы обороны уничтожили российский катер "Тунец"

Силы обороны уничтожили российский катер «Тунец»

13 сен 2023, 17:39
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Сили оборони України знищили російський катер «Тунець» в північно-західній частині Чорного моря.


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Про це 13 вересня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Йдеться про ворожий катер типу КС-701 «Тунець».

Источник: Ракурс


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