Маляр: армия рф начала штурмовать Марьинку и Авдеевку

https://racurs.ua/n187226-malyar-armiya-rf-nachala-shturmovat-marinku-i-avdeevku.html

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що окупаційна армія росії вирішила перейти до стратегії штурму на Мар’їнку та Авдіївку, оскільки близько року не може захопити ці населені пункти.

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Якщо говорити про схід, у нас загострилась ситуація в Мар’їнці, Авдіївці. Росіяни там збільшили кількість обстрілів, більше того, вони почали там штурми, — вказала вона.

Маляр також зауважила, що на південних напрямках фіксується просування Збройних сил України, проте загарбник не готовий здаватися. На Куп’янсько-Лиманському напрямку спостерігається зменшення інтенсивності боїв з боку ворога. На Бахмутському напрямку наші захисники мають стабільні успіхи.

Якщо говорити, наприклад, щодо звільнених населених пунктів, звісно, що росіяни так просто не хочуть здаватися. Якщо ми говоримо про Роботине, його взяли під контроль ЗСУ, але довкола точаться дуже серйозні бої навколо населеного пункту. Разом з тим, є просування, — пояснила Маляр.

Вона додала, що там кількість боїв значно зменшилася. Проте це не означає, що ворог там відмовився від своїх планів чи відступив.