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Ракурс
СМИ назвали возможную цель ночной атаки по Евпатории

СМИ назвали возможную цель ночной атаки по Евпатории

14 сен 2023, 09:38
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Ймовірними цілями ранкових ударів по Євпаторії були системи ППО росіян.


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Крим. Реалії підтверджують ймовірну ціль безпілотників в районі Євпаторії, де сьогодні пролунали вибухи: РЛС «Оборона-14» та радіотелескоп П-400 (РТ-32), що використовується військами ППО противника.

Місцеві жителі повідомляють, що з 5 ранку передмістя Євпаторії почали атакувати дрони. У цьому районі розташована в/ч № 85683. Також окупанти перекрили рух на Кримському мості.

Місцеві пабліки пишуть, що стовп вогню розгорівся у ніч проти 14 вересня в районі сел Заозерне та Уютне, а вулицями їздять медики й рятувальники. Рух Кримським мостом перекрили.

У міноборони рф повідомляють, що збили 11 безпілотників над півостровом, а також стверджують, що було здійснено атаку на патрульний корабель «Сергей Котов» надводними дронами.

Речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк, коментуючи вибухи в Євпаторії, повідомила що Сили оборони працюють по ворожих цілях.

Зосередження військових об'єктів, наявність поруч аеродрому − все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне, − наголосила вона.

Источник: Ракурс


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