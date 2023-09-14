Ракурсhttps://racurs.ua/
СМИ назвали возможную цель ночной атаки по Евпатории
СМИ назвали возможную цель ночной атаки по Евпаторииhttps://racurs.ua/n187236-smi-nazvali-vozmojnuu-cel-nochnoy-ataki-po-evpatorii.htmlРакурс
Ймовірними цілями ранкових ударів по Євпаторії були системи ППО росіян.
.
Крим. Реалії підтверджують ймовірну ціль безпілотників в районі Євпаторії, де сьогодні пролунали вибухи: РЛС «Оборона-14» та радіотелескоп П-400 (РТ-32), що використовується військами ППО противника.
Місцеві жителі повідомляють, що з 5 ранку передмістя Євпаторії почали атакувати дрони. У цьому районі розташована в/ч № 85683. Також окупанти перекрили рух на Кримському мості.
Місцеві пабліки пишуть, що стовп вогню розгорівся у ніч проти 14 вересня в районі сел Заозерне та Уютне, а вулицями їздять медики й рятувальники. Рух Кримським мостом перекрили.
У міноборони рф повідомляють, що збили 11 безпілотників над півостровом, а також стверджують, що було здійснено атаку на патрульний корабель «Сергей Котов» надводними дронами.
Речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк, коментуючи вибухи в Євпаторії, повідомила що Сили оборони працюють по ворожих цілях.
Зосередження військових об'єктів, наявність поруч аеродрому − все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне, − наголосила вона.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...