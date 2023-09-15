Сына Байдена обвинили в незаконном приобретении и владении оружием

https://racurs.ua/n187269-syna-baydena-obvinili-v-nezakonnom-priobretenii-i-vladenii-orujiem.html

Ракурс

Хантер Байден, син президента США Джо Байден, звинувачений у незаконному придбанні та володінні зброєю в період, коли він вживав наркотики.

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CNN повідомляє, що два пункти звинувачення пов’язані з тим, що у 2018 році син президента США при купівлі пістолета збрехав про те, що не вживає наркотиків. У третьому пункті стверджується, що Хантер Байден володів вогнепальною зброєю під час вживання наркотиків. CNN уточнює, що і те, й інше є федеральними злочинами.

The New York Times пише, що у разі визнання винним Хантеру Байдену загрожує до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тис. дол.

Розслідування щодо Хантера Байндена розпочалося у 2018 році. Влітку 2023 року син президента уклав угоду з Мін’юстом США, в рамках якої він мав визнати себе винним у двох податкових правопорушеннях, скоєних у 2017−2018 роках. Натомість з Хантера мали зняти звинувачення у незаконному зберіганні зброї за два роки. Однак угоду 26 липня не схвалив суд, а спецпрокурор у справі Девід Вайсс пізніше заявив, що переговори з цього питання зайшли в глухий кут і були припинені.

Хантер був членом ради директорів скандальної української газодобувної компанії «Бурісма». У 2019 році Трамп звинувачував Джо Байдена, що той свого часу використовував своє становище для тиску на українську сторону, щоби ті не розслідували справу «Бурісми».