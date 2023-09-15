СБУ задержала нардепа Нестора Шуфрича

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СБУ затримала нардепа Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин.

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Наразі відбувається понад 50 обшуків по його справі, повідомив журналіст Юрій Бутусов та «Цензор».

За інформацією джерел Цензор. НЕТ, Нестор Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створений співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада.

Чекаємо на офіційне підтвердження від Служби безпеки.

Шуфрич до останнього часу є народним депутатом очолює комітет Верховної Ради зі свободи слова.