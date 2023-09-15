Шуфрич получил подозрение в госизмене, ему грозит до 15 лет

https://racurs.ua/n187289-shufrich-poluchil-podozrenie-v-gosizmene-emu-grozit-do-15-let.html

Ракурс

Нардеп Нестор Шуфрич отримав підозру в держзраді. Йому загрожує до 15 років.

.

Про це 15 вересня повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Це перше офіційне підтвердження слідчих дій вдома у Шуфрича.

Зазначається, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава — нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни — нібито «один народ».

Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми, — йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше «Ракурс» писав про результати обшуків в заміському будинку Шуфрича у Козині. Там знайшли дивні костюми та нагороди, а також документи про автономію східних областей України, датовані 2014 роком.