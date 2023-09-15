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Появились фото из обысков Шуфрича – он оказался награжденным россиянами генерал-адмиралом
Появились фото обысков у Шуфрича — он оказался награжденным россиянами генерал-адмираломhttps://racurs.ua/n187277-poyavilis-foto-iz-obyskov-u-shufricha-on-okazalsya-nagrajdennym-rossiyanami-general-admiralom.htmlРакурс
У мережі опублікували фото з обшуку у нардепа Нестора Шуфрича, який 15 вересня проводить СБУ.
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На них помітили георгіївські стрічки, російські та радянські медалі і відзнаки, двоголові орли, кителі.
Виявляється, що Шуфрич — поважний «Полководцем Победы» та «Ветеран Вооруженных сил рф».
Фото опублікував сайт «Цензор».
«Ракурс» писав, що у 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.
За даними слідства, Шуфрич нібито «тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні». У відомстві нагадують, що саме Сівкович був «куратором» роботи колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого торік.
Шуфрича наразі не затримали, як про це написала раніше низка ЗМІ. У СБУ також офіційно не повідомляли деталі, а сам нардеп ще публічно не коментував подію.
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