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Ракурс
Появились фото из обысков Шуфрича – он оказался награжденным россиянами генерал-адмиралом

Появились фото обысков у Шуфрича — он оказался награжденным россиянами генерал-адмиралом

15 сен 2023, 11:10
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У мережі опублікували фото з обшуку у нардепа Нестора Шуфрича, який 15 вересня проводить СБУ.


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На них помітили георгіївські стрічки, російські та радянські медалі і відзнаки, двоголові орли, кителі.

Виявляється, що Шуфрич — поважний «Полководцем Победы» та «Ветеран Вооруженных сил рф».

Фото опублікував сайт «Цензор».

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

«Ракурс» писав, що у 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.

За даними слідства, Шуфрич нібито «тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні». У відомстві нагадують, що саме Сівкович був «куратором» роботи колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого торік.

Шуфрича наразі не затримали, як про це написала раніше низка ЗМІ. У СБУ також офіційно не повідомляли деталі, а сам нардеп ще публічно не коментував подію.

Источник: Ракурс


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