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З'явилися фото з обшуків Шуфрича - він виявився нагородженим росіянами генерал-адміралом
З’явилися фото з обшуків у Шуфрича — він виявився нагородженим росіянами генерал-адміраломhttps://racurs.ua/ua/n187277-z-yavylysya-foto-z-obshukiv-shufrycha-vin-vyyavyvsya-nagorodjenym-rosiyanamy-general-admiralom.htmlРакурс
У мережі опублікували фото з обшуку у нардепа Нестора Шуфрича, який 15 вересня проводить СБУ.
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На них помітили георгіївські стрічки, російські та радянські медалі і відзнаки, двоголові орли, кителі.
Виявляється, що Шуфрич — поважний «Полководцем Победы» та «Ветеран Вооруженных сил рф».
Фото опублікували сайти «Бабель» та «Цензор».
«Ракурс» писав, що у 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.
За даними слідства, Шуфрич нібито «тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні». У відомстві нагадують, що саме Сівкович був «куратором» роботи колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого торік.
Шуфрича наразі не затримали, як про це написала раніше низка ЗМІ. У СБУ також офіційно не повідомляли деталі, а сам нардеп ще публічно не коментував подію.
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