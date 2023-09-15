Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
З'явилися фото з обшуків Шуфрича - він виявився нагородженим росіянами генерал-адміралом

З’явилися фото з обшуків у Шуфрича — він виявився нагородженим росіянами генерал-адміралом

15 вер 2023, 11:10
999

У мережі опублікували фото з обшуку у нардепа Нестора Шуфрича, який 15 вересня проводить СБУ.


.

На них помітили георгіївські стрічки, російські та радянські медалі і відзнаки, двоголові орли, кителі.

Виявляється, що Шуфрич — поважний «Полководцем Победы» та «Ветеран Вооруженных сил рф».

Фото опублікували сайти «Бабель» та «Цензор».

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

Обшук у Шуфрича

«Ракурс» писав, що у 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.

За даними слідства, Шуфрич нібито «тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні». У відомстві нагадують, що саме Сівкович був «куратором» роботи колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого торік.

Шуфрича наразі не затримали, як про це написала раніше низка ЗМІ. У СБУ також офіційно не повідомляли деталі, а сам нардеп ще публічно не коментував подію.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів