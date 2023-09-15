Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
У Шуфрича нашли схему «автономии для Донецкой и Луганской областей» - обыски у Шуфрича

У Шуфрича нашли схему «автономии для Донецкой и Луганской областей» (ФОТО)

15 сен 2023, 14:35
999

Під час обшуків вдома у нардепа Нестора Шуфрича в Козині знайшли документ зі «схемою автономії» для Донецької та Луганської областей.


.

У документі, датованим липнем 2014 року, прописано широку автономію, перейменування областей на «краї», проведення виборів, а також формування окремих «урядів» та «парламентів», повідомляє «Бабель».

На ньому також стоять підписи самого Шуфрича і Віктора Медведчука.

СБУ наразі офіційно не коментували слідчі дії в Шуфрича.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров