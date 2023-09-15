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У Шуфрича нашли схему «автономии для Донецкой и Луганской областей» - обыски у Шуфрича
У Шуфрича нашли схему «автономии для Донецкой и Луганской областей» (ФОТО)https://racurs.ua/n187286-u-shufricha-nashli-shemu-avtonomii-dlya-doneckoy-i-luganskoy-oblastey-foto.htmlРакурс
Під час обшуків вдома у нардепа Нестора Шуфрича в Козині знайшли документ зі «схемою автономії» для Донецької та Луганської областей.
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У документі, датованим липнем 2014 року, прописано широку автономію, перейменування областей на «краї», проведення виборів, а також формування окремих «урядів» та «парламентів», повідомляє «Бабель».
На ньому також стоять підписи самого Шуфрича і Віктора Медведчука.
СБУ наразі офіційно не коментували слідчі дії в Шуфрича.
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