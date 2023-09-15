У Шуфрича знайшли схему «автономії для Донецької та Луганської областей»

https://racurs.ua/ua/n187286-u-shufrycha-znayshly-shemu-avtonomiyi-dlya-doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastey.html

Ракурс

Під час обшуків вдома у нардепа Нестора Шуфрича в Козині знайшли документ зі «схемою автономії» для Донецької та Луганської областей.

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У документі, датованим липнем 2014 року, прописано широку автономію, перейменування областей на «краї», проведення виборів, а також формування окремих «урядів» та «парламентів», повідомляє «Бабель».

На ньому також стоять підписи самого Шуфрича і Віктора Медведчука.

СБУ наразі офіційно не коментували слідчі дії в Шуфрича.