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Ракурс
У Шуфрича знайшли схему «автономії для Донецької та Луганської областей»

У Шуфрича знайшли схему «автономії для Донецької та Луганської областей» (ФОТО)

15 вер 2023, 14:35
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Під час обшуків вдома у нардепа Нестора Шуфрича в Козині знайшли документ зі «схемою автономії» для Донецької та Луганської областей.


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У документі, датованим липнем 2014 року, прописано широку автономію, перейменування областей на «краї», проведення виборів, а також формування окремих «урядів» та «парламентів», повідомляє «Бабель».

На ньому також стоять підписи самого Шуфрича і Віктора Медведчука.

СБУ наразі офіційно не коментували слідчі дії в Шуфрича.

Джерело: Ракурс


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