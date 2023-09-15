ВСУ преуспевают в районе Клещиевки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n187301-genshtab-zayavil-ob-uspehah-vsu-v-rayone-kleschievki.html

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Контрнаступ України триває, українські військові продовжують просуватися на окремих ділянках на Донбасі.

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Штурмовики тиснуть на Бахмутському напрямку, знищуючи ворога та крок за кроком звільняючи окуповані території. Підрозділи Сил оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. Також наступ продовжуються на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 15 вересня.

Водночас росіяни намагалися повернути втрачені позиції в районах Ягідного та Богданівки Донецької області, а в районі Мар’їнки захисники успішно відбили сім атак ворога.

У Генштабі зазначили, що через шалені втрати росіяни планують доукомплектувати 25-ту армію мобілізованими. У Приморському та Хабаровському краях рф у професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ворог проводить агітацію, щоб залучити військовослужбовців новосформованої 25-ї армії зс рф, які закінчили зазначені навчальні заклади. Новоспеченим окупантам командування пропонує одноразову виплату у розмірі 600 тис. руб. та грошове забезпечення від 200 тис. руб.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ 15 вересня підтвердив звільнення села Андріївка на Донеччині, яке розташоване на південь від Кліщіївки. У ході боїв за це село бійці Третьої штурмової бригади вщент розбили 72-гу окрему механізовану бригаду армії рф — ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту бригади, разом з офіцерами й значною кількістю техніки.