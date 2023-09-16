Данилов заявил о необходимости «выкуривать» россиян из Крыма. Фото:

https://racurs.ua/n187314-danilov-zayavil-o-neobhodimosti-vykurivat-rossiyan-iz-kryma.html

Ракурс

Україна завдаватиме ударів по російських воєнних об'єктах в окупованому Криму доти, доки півострів не буде звільнено від загарбників.

.

Крим буде звільнений у той спосіб, який Україна вважатиме за необхідне. Якщо ж ворог по своїй волі не піде з української землі, його доведеться «викурити». Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв’ю «Українському радіо».

На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти «викурити» за допомогою зброї, яка є в нас в наявності, — зазначив він.

Данілов також нагадав про ракетну програму, започатковану у 2020 році. Чиновник упевнений, що зараз вона вже дає свої плоди. Секретар РНБО наголосив, що українські новітні розробки не гірші, ніж західна зброя.

Також він прокоментував знищення в Криму комплексу протиповітряної оборони «Тріумф», бо росіяни стверджують, що він «сам себе захищає".

Нагадаємо, днями ЗСУ завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів «земля-повітря» поблизу Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Спочатку безпілотники СБУ вразили радари та антени «Тріумфу», а після підрозділу ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексах С300/400.

Джерело: «Українське радіо»