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Российский ракетный корабль «Самум». Фото: Википедия
Подбитый дроном СБУ ракетный корабль рф «Самум» показали на фотоhttps://racurs.ua/n187316-podbityy-dronom-sbu-raketnyy-korabl-rf-samum-pokazali-na-foto.htmlРакурс
Російський ракетний корабель «Самум» сфотографували після того, як був уражений українськими спецслужбами.
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У мережі з’явилось фото буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проекту 1239 «Самум», який 14 вересня був атакований експериментальним дроном СБУ Морський малюк" у Чорному морі. Відповідні світлини публікують Telegram-канали.
На світлині можна побачити, як два буксири тягнуть до берега підбитий корабель. ЗМІ пишуть, що на судно чекає довгий ремонт, бо є пробиття у двох місцях та затоплення двох приміщень.
За інформацією російської пропаганди «Самум» знаходиться у складі 41-ї бригади ракетних катерів Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту рф. До складу окупаційного флоту він увійшов у 199 році. А за підсумками 2016 року «Самум» очолив список найкращих кораблів другого рангу Чорноморського флоту.
Нагадаємо, 14 вересня надводний безпілотник СБУ атакував російський корабель «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту. Дрон влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши йому значних пошкоджень.
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