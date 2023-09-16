Клинические испытания универсальной вакцины против гриппа начинают в США

В США испытывают универсальную вакцину от гриппа.

https://racurs.ua/n187326-klinicheskie-ispytaniya-universalnoy-vakciny-protiv-grippa-nachinaut-v-ssha.html

Ракурс

У США в Клінічному центрі Національного інституту охорони здоров’я в Бетесді (штат Меріленд), розпочато реєстрацію на першу фазу випробувань нової досліджуваної універсальної вакцини проти грипу.

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Випробування спонсорується Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (NIAID) і буде оцінювати досліджувану вакцину на предмет безпеки та її здатності викликати імунну відповідь, повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що наявні наразі вакцини проти сезонного грипу ефективні для запобігання лише певним його штамам:

щороку вакцини переоцінюються та змінюються, щоб найкраще відповідати штамам грипу, які, за прогнозами, будуть найбільш домінуючими в майбутньому сезоні грипу;

більшість сезонних вакцин проти грипу призначені для навчання імунної системи захисту від трьох-чотирьох різних поширених штамів грипу, але «універсальна» вакцина від грипу зможе забезпечити захист від багатьох інших.

Ідеальну універсальну вакцину проти грипу можна було б приймати рідше, ніж один раз на рік, і захистити від кількох штамів вірусу грипу. З кожним новим універсальним кандидатом на вакцину проти грипу та клінічним випробуванням ми робимо ще один крок ближче до цієї мети, — наголошують дослідники.

Вакцина-кандидат, який досліджується — FluMos-v2 — є адаптацією попередньої універсальної вакцини проти грипу FluMos-v1, яка вперше тестувалася на людях у 2021 році та все ще проходить випробування.

FluMos-v2 розроблено для індукції антитіл проти багатьох різних штамів вірусу грипу шляхом відображення частини білка гемаглютиніну (НА) вірусу грипу в повторюваних моделях на каркасах наночастинок, що самозбираються.

Вплив цих нешкідливих фрагментів білків вірусу готує імунну систему до розпізнавання справжнього вірусу та боротьби з ним. Під час тестування на тваринах експериментальна вакцина призвела до стійких антитіл, — зазначається у статті.

Від свого попередника FluMos-v1 вона відрізняється тим. що відображає НА від більшої кількості штамів:

FluMos-v1 відображала НА від чотирьох штамів вірусу грипу;

FluMos-v2 відображає НА від шести — чотирьох вірусів грипу, А та двох вірусів грипу В. Дослідники очікують, що це ще більше розширить імунітет одержувачів вакцини, забезпечуючи захист від широкого спектра вірусів грипу.

Очікується, що у цьому клінічному випробуванні візьмуть участь 24 здорові добровольці віком 18−50 років, які отримають дві внутрішньом’язові ін'єкції FluMos-v2, котрі робитимуться з інтервалом у 16 ​​тижнів. Протягом 40 тижнів після першої вакцинації учасники отримуватимуть регулярні телефонні дзвінки та обстеження, щоб відстежити їх реакцію на експериментальну вакцину.

Джерело: EurekAlert