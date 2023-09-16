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Рашисты вывели из Черного моря в Азовский три больших десантных корабля, фото: «Радіо Свобода»

Россияне после украинских атак спрятали три десантных корабля в Азовском море

16 сен 2023, 19:30
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Рашисти передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря до Азовського. Це сталося після нещодавнього ураження великого десантного корабля і підводного човна в окупованому Севастополі.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє видання «Українська правда».

Показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське, — зазначив він.

За словами Плетенчука, великий десантний корабель, котрий був уражений в Севастополі, не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його «досить поважний вік».

Він зауважив, що цей корабель був учасником так званого «сирійського експреса» — постачав озброєння та особовий склад, вирішував логістичні проблеми для угрупування рф у Сирії.

Плетенчук також зауважив, що ураження підводного човна було «першою втратою рф, коли вони внаслідок бойових дій втрачають підводний човен».

Джерело: «Українська правда»


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