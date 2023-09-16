Росіяни після українських атак сховали три десантні кораблі в Азовському морі

Росіяни після українських атак сховали три десантні кораблі в Азовському моріhttps://racurs.ua/ua/n187328-rosiyany-pislya-ukrayinskyh-atak-shovaly-try-desantni-korabli-v-azovskomu-mori.htmlРакурс
Рашисти передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря до Азовського. Це сталося після нещодавнього ураження великого десантного корабля і підводного човна в окупованому Севастополі.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє видання «Українська правда».
Показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське, — зазначив він.
За словами Плетенчука, великий десантний корабель, котрий був уражений в Севастополі, не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його «досить поважний вік».
Він зауважив, що цей корабель був учасником так званого «сирійського експреса» — постачав озброєння та особовий склад, вирішував логістичні проблеми для угрупування рф у Сирії.
Плетенчук також зауважив, що ураження підводного човна було «першою втратою рф, коли вони внаслідок бойових дій втрачають підводний човен».
Джерело: «Українська правда»