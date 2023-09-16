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Церква XIX століття згоріла на Рівненщині, фото: ДСНС
На Рівненщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187327-na-rivnenschyni-zgorila-derev-yana-cerkva-xix-stolittya-foto.htmlРакурс
У Рівненській області вогонь знищив деревʼяну церкву ХІХ століття.
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Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Оперативно прибувши на місце пожежі вогнеборці виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. О 4.44 пожежу локалізовано, а о 06.55 ліквідовано, — зазначають у відомстві.
Внаслідок пожежі вогнем було знищено будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 року.
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, її причини та розміри збитків встановлюються.
До боротьби з вогнем залучалися чотири пожежні автоцистерни та десять рятувальників.
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