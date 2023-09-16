Церква XIX століття згоріла на Рівненщині, фото: ДСНС

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У Рівненській області вогонь знищив деревʼяну церкву ХІХ століття.

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Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Оперативно прибувши на місце пожежі вогнеборці виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. О 4.44 пожежу локалізовано, а о 06.55 ліквідовано, — зазначають у відомстві.

Внаслідок пожежі вогнем було знищено будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 року.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, її причини та розміри збитків встановлюються.

До боротьби з вогнем залучалися чотири пожежні автоцистерни та десять рятувальників.