Ракурсhttps://racurs.ua/
Церковь XIX века сгорела в Ровенской области, фото: ГСЧС
На Ровенщине сгорела деревянная церковь XIX века (ФОТО)https://racurs.ua/n187327-na-rovenschine-sgorela-derevyannaya-cerkov-xix-veka-foto.htmlРакурс
У Рівненській області вогонь знищив деревʼяну церкву ХІХ століття.
.
Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Оперативно прибувши на місце пожежі вогнеборці виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. О 4.44 пожежу локалізовано, а о 06.55 ліквідовано, — зазначають у відомстві.
Внаслідок пожежі вогнем було знищено будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 року.
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, її причини та розміри збитків встановлюються.
До боротьби з вогнем залучалися чотири пожежні автоцистерни та десять рятувальників.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...