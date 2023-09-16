Рашисты понесли значительные потери во время боев в Гостомеле, фото: «Украинская правда»

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Росія втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ під час боїв у Гостомелі.

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Це під час заходу за участі акредитованих в Україні представників дипломатичного корпусу, котрий відбувався на території аеропорту «Антонов» у Гостомелі, розповів Герой України, командир підрозділу спецпризначення ГУР Мінборони, повідомляє прес-служба ГУР.

Герой України зазначив, що росіяни планували висадити десант у Гостомелі і захопити аеродром «Антонов». За планом москви, це летовище мало послужити ключовим хабом для швидкого перекидання транспортною авіацією техніки та живої сили для подальшої окупації Києва.

Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час «приштинського кидка» в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року. Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями, — наголосив він.

Розвідник зазначив, що дії спецпризначенців ГУР МО України та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, щоб знищити якомога більше сил і засобів ворога та не допустити захоплення аеродрому:

внаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатними для прийому російських транспортних бортів з військами та технікою;

ворог зазнав значних втрат.