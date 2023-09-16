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Уничтожение российской техники, скриншот видео
ВСУ уничтожили два ЗРК «Бук» рашистов в Светлодарске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187333-vsu-unichtojili-dva-zrk-buk-rashistov-v-svetlodarske-video.htmlРакурс
Українські військові сьогодні, 16 вересня, близько 12.30 успішно «демілітаризували» два зенітно-ракетні комплекси рашистів «Бук-М3», розміщені у тимчасово окупованому Світлодарську на Донеччині.
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Відео знищення техніки рашистів опубліковане у Telegram-каналі СтратКому ЗСУ.
Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ, — вказано в описі відео.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку Українські військові здійснюють наступальні дії на півдні від Бахмута — «гаряче"зараз у Кліщіївці та Курдюмівці.
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