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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

ЗСУ знищили два ЗРК «Бук» рашистів у Світлодарську (ВІДЕО)

16 вер 2023, 21:50
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Українські військові сьогодні, 16 вересня, близько 12.30 успішно «демілітаризували» два зенітно-ракетні комплекси рашистів «Бук-М3», розміщені у тимчасово окупованому Світлодарську на Донеччині.


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Відео знищення техніки рашистів опубліковане у Telegram-каналі СтратКому ЗСУ.

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку Українські військові здійснюють наступальні дії на півдні від Бахмута — «гаряче"зараз у Кліщіївці та Курдюмівці.

Джерело: Ракурс


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