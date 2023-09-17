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Ракурс
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: ОВА

Последствия ударов дронов и ракет по Одесской области показали на фото

17 сен 2023, 12:19
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Атака дронів та ракет, яку росія здійснила на Одеську область вночі 17 вересня, була направлена на аграрний сектор.


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Сили протиповітряної оборони знищили п’ять крилатих ракет та два дрони, але були й влучання на території Березівського району. Ворог пошкодив сільськогосподарську інфраструктуру — угіддя та зерносховище. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють всі відповідні служби. Про це Одеська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Наслідки обстрілів Одещини. Фото: Сили оборони півдня

Наслідки обстрілів Одещини. Фото: Сили оборони півдня

Наслідки обстрілів Одещини. Фото: Сили оборони півдня

Крім того, російські загарбники обстріляли Микільське Херсонської області. Були зафіксовані влучання по медичному закладу. В обласній військовій адміністрації повідомили, що була пошкоджена будівля ФАПу — в приміщенні вибиті вікна і двері, потрощено внутрішні кабінети.

Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: ОВА

Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: ОВА

Нагадаємо, вночі 17 вересня армія рф запустила шість ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного та південного напрямків, а бомбардувальники Ту-95мс із району Енгельса випустили 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Українські військові знищили шість БПЛА та шість ракет.

Источник: Ракурс


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