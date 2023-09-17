Сили ППО вночі збивали російські цілі. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n187337-unochi-rf-atakuvala-ukrayinu-raketamy-ta-shahedamy-buly-vluchannya.html

Ракурс

Ракетна атака та наліт «Шахедів» на Україну була здійснена російською федерацією вночі, 17 вересня.

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З південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) ворог запустив шість ударних БПЛА типу «Shahed-136/131». А дев’ять російських літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса випустили 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Для знищення російських цілей у повітрі залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. Загалом Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною збили 12 цілей. Було знищено шість дронів-камікадзе та шість крилатих ракет.

Основним напрямком удару був південь Одеської області. Ворожі ракети влучили по території аграрного підприємства.

Нагадаємо, 16 вересня російські загарбники завдали п’ять ударів ракетами С-300 по промисловій зоні в Холодногірському району Харкова. Поранення дістали п’ятеро мирних мешканців.