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Силы ПВО ночью сбивали российские цели. Фото: ОПУ
Ночью россия атаковала Украину ракетами и «Шахедами» — были попаданияhttps://racurs.ua/n187337-nochu-rossiya-atakovala-ukrainu-raketami-i-shahedami-byli-popadaniya.htmlРакурс
Ракетна атака та наліт «Шахедів» на Україну була здійснена російською федерацією вночі, 17 вересня.
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З південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) ворог запустив шість ударних БПЛА типу «Shahed-136/131». А дев’ять російських літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса випустили 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.
Для знищення російських цілей у повітрі залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. Загалом Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною збили 12 цілей. Було знищено шість дронів-камікадзе та шість крилатих ракет.
Основним напрямком удару був південь Одеської області. Ворожі ракети влучили по території аграрного підприємства.
Нагадаємо, 16 вересня російські загарбники завдали п’ять ударів ракетами С-300 по промисловій зоні в Холодногірському району Харкова. Поранення дістали п’ятеро мирних мешканців.
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