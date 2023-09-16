Окупанти атакували Харків ракетами С-300. Фото:

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Ракетний удар по Харкову вранці 16 вересня завдала російська федерація.

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Окупанти завдали п’ять ударів ракетами С-300 по Холодногірському району міста. Медики попередньо поінформували, що поранення дістали п’ятеро мирних мешканців. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його словами, стан постраждалих кваліфікували як легкий та середній. Життю поранених зараз нічого не загрожує. На місці влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки прильотів.

Нагадаємо, близько 11.00 16 вересня російська армія атакувала Харків з балістичного озброєння, а ворожий безпілотник, який літав над містом, коригував вогонь. Обстріл вівся попередньо з російського міста Бєлгород.