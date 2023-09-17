Российские оккупанты в Украине. Фото:

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Командування Збройних сил росії зосередило на Східному напрямку близько 150 тис. окупантів.

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Також на тимчасово окупованій території східних областей ворог має майже тисячу танків, близько 3 тис. бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем та 600 одиниць реактивних систем залпового вогню. Про це 17 вересня керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив в ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку знаходяться 52 тис. загарбників, приблизно 274 танки, більш ніж 1 тис. броньованих машин, 150 артилерійських систем та 120 РСЗВ.

За словами Євлаша, втрати росіян на сході України перевищують втрати ЗСУ у сім-вісім разів. Речник наголосив, що це «суперечить будь-якій військовій логіці та науці».

Нагадаємо, фахівці ISW повідомляли, що просування українських Сил оборони в Запорізькій області викликає у росіян глибоке занепокоєння, тому ворог перекинув з-під Бахмута на цей напрямок елітні формування — підрозділи 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.