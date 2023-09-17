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Ракурс
Продвижение ВСУ во время контрнаступления. Фото: Генштаб Вооруженных сил

ВСУ оттесняют врага на 200 м каждый день, но платят за это высокую цену — адмирал Бауэр

17 сен 2023, 13:19
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Основна причина повільного контрнаступу Збройних сил України — це велика кількість російських мін.


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Однак попри щільне замінювання окупованих територій українські війська просуваються вперед. Щодня Сили оборони відтісняють ворога на 200−300 м. Однак наступальні дії супроводжуються великими втратами. Про це голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив 16 вересня на щорічній конференції Військового комітету Альянсу в Осло, передає Deutsche Welle.

Українці платять за це високу ціну — багато загиблих і поранених, — наголосив він.

За словами адмірала, на деяких напрямках фронту є сильно заміновані кілометрові поля. І лише на одному квадратному метру площі там знаходиться по п’ять-шість вибухових пристроїв.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Міллі 10 вересня заявляв, що в українських Збройних сил ще є близько півтора місяця для активного ведення бойових дій до настання несприятливих погодних умов — похолодання та дощів. Також генерал визнав, що контрнаступ України просувається не так швидко, бо цьому заважають мінні поля.

Джерело: Deutsche Welle

Источник: Ракурс


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