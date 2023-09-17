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Продвижение ВСУ во время контрнаступления. Фото: Генштаб Вооруженных сил
ВСУ оттесняют врага на 200 м каждый день, но платят за это высокую цену — адмирал Бауэрhttps://racurs.ua/n187344-vsu-ottesnyaut-vraga-na-200-m-kajdyy-den-no-platyat-za-eto-vysokuu-cenu-admiral-bauer.htmlРакурс
Основна причина повільного контрнаступу Збройних сил України — це велика кількість російських мін.
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Однак попри щільне замінювання окупованих територій українські війська просуваються вперед. Щодня Сили оборони відтісняють ворога на 200−300 м. Однак наступальні дії супроводжуються великими втратами. Про це голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив 16 вересня на щорічній конференції Військового комітету Альянсу в Осло, передає Deutsche Welle.
Українці платять за це високу ціну — багато загиблих і поранених, — наголосив він.
За словами адмірала, на деяких напрямках фронту є сильно заміновані кілометрові поля. І лише на одному квадратному метру площі там знаходиться по п’ять-шість вибухових пристроїв.
Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Міллі 10 вересня заявляв, що в українських Збройних сил ще є близько півтора місяця для активного ведення бойових дій до настання несприятливих погодних умов — похолодання та дощів. Також генерал визнав, що контрнаступ України просувається не так швидко, бо цьому заважають мінні поля.
Джерело: Deutsche Welle
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