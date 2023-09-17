Российский бомбардировщик Ту-95. Фото:

https://racurs.ua/n187345-pochemu-rossiyskie-tu-95-ne-mogut-nesti-mnogo-raket-poyasnili-v-vsu.html

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Російське командування використовує багато літаків Ту-95 для запуску малої кількості ракет по Україні.

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Зокрема, зараз для запуску кожної однієї ракети наразі використовують окремий стратегічний бомбардувальник. Такі літаки можуть нести й по вісім крилатих ракет, але такого ніколи не було. Вночі, 17 вересня, літаки могли бути споряджені більшою кількістю ракет, але вони впали десь в районі Каспію. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Таке трапляється. Такі випадки були зафіксовані. Навіть в районі Волгодонська, коли ракета відділяється від літака, щось не спрацьовує, і зрештою вона може впасти вниз. Саме тому ворог обирає місця і райони пусків там, де немає житлових будинків, щоби доказів не було, що таке може траплятися, — зазначив він.

Також, за його словами, росіяни піднімають багато бомбардувальників у повітря з малою кількістю ракет, щоб відпрацьовувати завдання ударів. Таким чином ворог навчає екіпажі.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російська федерація застосовувала стратегічною авіацію для ракетних ударів по Україні. З району Енгельса дев’ять російських бомбардувальників Ту-95мс випустили 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Українська ППО знищила шість крилатих ракет.