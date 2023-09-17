Гражданскую технику изымают для армии РФ. Фото:

https://racurs.ua/n187346-okkupanty-obrazovali-komissariaty-dlya-izyatiya-grajdanskoy-tehniki-dlya-armii-rf-cns.html

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Цивільну техніку на тимчасово окупованих територіях противник вилучатиме на користь загарбницької армії.

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Через значні втрати росіяни утворили так звані військові комісаріати для вилучення цивільної техніки у підприємств. Насамперед ворог намагається відібрати техніку в окупації, аби якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території країни-агресора. Про це повідомили в «Центрі національного спротиву».

Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «військові комісаріати» на окупованих Донеччині та Луганщині розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок. Ці машини передають російському війську.

Нагадаємо, 16 вересня в «Центрі національного спротиву» повідомляли, що російські загарбники завершують підготовку до початку мобілізації жителів тимчасово окупованих територій України на війну. Зокрема, на Херсонщині фейковий «військкомат» вже розробив мобілізаційний план й почав видачу повістки офіцерам запасу, а в Донецькій області під час «виборів» роздали 100 повісток.