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Трех людей засыпало зерном в Чернигове
Трех людей засыпало зерном в Черниговеhttps://racurs.ua/n187348-treh-ludey-zasypalo-zernom-v-chernigove.htmlРакурс
У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном.
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Надзвичайна подія сталася уранці 18 вересня у Чернігові на території одного із підприємств.
Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства, повідомили в ДСНС.
Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть.
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