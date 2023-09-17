Трех людей засыпало зерном в Чернигове

https://racurs.ua/n187348-treh-ludey-zasypalo-zernom-v-chernigove.html

Ракурс

У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном.

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Надзвичайна подія сталася уранці 18 вересня у Чернігові на території одного із підприємств.

Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства, повідомили в ДСНС.

Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть.