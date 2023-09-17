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У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном
Трьох людей засипало зерном у Черніговіhttps://racurs.ua/ua/n187348-troh-ludey-zasypalo-zernom-u-chernigovi.htmlРакурс
У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном.
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Надзвичайна подія сталася уранці 18 вересня у Чернігові на території одного із підприємств.
Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства, повідомили в ДСНС.
Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть.
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