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Ракурс
У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном

Трьох людей засипало зерном у Чернігові

17 вер 2023, 15:10
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У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном.


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Надзвичайна подія сталася уранці 18 вересня у Чернігові на території одного із підприємств.

Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства, повідомили в ДСНС.

Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть.

Джерело: Ракурс


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