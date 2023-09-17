Армія рф сповільнила наступ на Харківському напрямку. Фото:

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Російська окупаційна армія сповільнила наступ на Куп’янському напрямку.

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Сповільнення наступальних дій з боку загарбників, ймовірно, пов’язане з перегрупуванням сил. Раніше ворог «отримав на горіхи» від Збройних сил України. Втрат росіяни зазнали біля Новоєгорівки Харківської області. Про це керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш 17 вересня заявив в ефірі телемарафону.

Перш за все це пов’язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов’язано із формуваннями їхніх підрозділів, — зазначив він.

За його словами, підрозділи Сил оборони готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

Нагадаємо, в Збройних силах заявляли, що командування Збройних сил росії зосередило на Східному напрямку близько 150 тис. окупантів, майже тисячу танків, близько 3 тис. бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем та 600 одиниць реактивних систем залпового вогню. Однак втрати загарбників перевищують українські втрати у сім-вісім разів.