Международный суд ООН возобновляет слушания – по делу «Украина против рф» выступают 32 страны

https://racurs.ua/n187352-mejdunarodnyy-sud-oon-vozobnovlyaet-slushaniya-po-delu-ukraina-protiv-rf-vystupaut-32-strany.html

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Міжнародний суд ООН у Гаазі поновлює слухання у позові України проти росії щодо конвенції про геноцид.

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Україна просить суд притягнути росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид», бо його Кремль використав як підставу для вторгнення 24 лютого 2022 року.

Слухання триватимуть до 27 вересня та відбудуться у Палаці миру в Гаазі. Почнуться вони з виправдань рф і після цього з аргументами виступить Україна.

У справі «Україна проти рф» виступають 32 країни. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні. Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН з 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі.

Слухання проходитимуть у два раунди: московити брехатимуть 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня.

Спір стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Кремль звинуватив Київ у геноциді, який Україна нібито чинила на Донбасі, починаючи з 2014 року. Тож рф використала це як підставу для повномасштабного вторгнення.

Водночас Київ вимагає притягнути Москву до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».