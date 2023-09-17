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Оккупанты починили мост возле Геническа и восстановили полноценное движение по Арабатской стрелке
Оккупанты починили мост возле Геническа и восстановили полноценное движение по Арабатской стрелке (ФОТО)https://racurs.ua/n187357-okkupanty-pochinili-most-vozle-genicheska-i-vosstanovili-polnocennoe-dvijenie-po-arabatskoy.htmlРакурс
Росіяни, ймовірно, полагодили міст біля окупованого Генічеська й відновили повноцінний автомобільний рух Арабатською стрілкою.
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Зокрема, демонтовано понтонну переправу, яку використовували понад місяць, повідомляють у Центрі журналістських розслідувань.
Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.
6 серпня 2023 року ЗСУ вдарили по автомобільних мостах через протоки Чонгарська між кримським півостровом і Херсонщиною, та Арабатська (Промоїна), між косою Арабатська стрілка й Генічеськом.
Ці мости є частиною логістичного шляху постачання з Криму озброєння, техніки та живої сили для російській армії на Херсонському та Запорізькому напрямках.
Демонтаж понтонної переправи через Арабатську протоку відбувся в період з 8 по 13 вересня, свідчать оновлені супутникові дані.
Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.
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