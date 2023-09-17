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Окупанти полагодили міст біля Генічеська й відновили повноцінний рух Арабатською стрілкою

Окупанти полагодили міст біля Генічеська й відновили повноцінний рух Арабатською стрілкою (ФОТО)

17 вер 2023, 18:47
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Росіяни, ймовірно, полагодили міст біля окупованого Генічеська й відновили повноцінний автомобільний рух Арабатською стрілкою.


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Зокрема, демонтовано понтонну переправу, яку використовували понад місяць, повідомляють у Центрі журналістських розслідувань.

Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.

6 серпня 2023 року ЗСУ вдарили по автомобільних мостах через протоки Чонгарська між кримським півостровом і Херсонщиною, та Арабатська (Промоїна), між косою Арабатська стрілка й Генічеськом.

Ці мости є частиною логістичного шляху постачання з Криму озброєння, техніки та живої сили для російській армії на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Демонтаж понтонної переправи через Арабатську протоку відбувся в період з 8 по 13 вересня, свідчать оновлені супутникові дані.

Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.

Джерело: Ракурс


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