Окупанти полагодили міст біля Генічеська й відновили повноцінний рух Арабатською стрілкою

https://racurs.ua/ua/n187357-okupanty-polagodyly-mist-bilya-genicheska-y-vidnovyly-povnocinnyy-ruh-arabatskou-strilkou-foto.html

Ракурс

Росіяни, ймовірно, полагодили міст біля окупованого Генічеська й відновили повноцінний автомобільний рух Арабатською стрілкою.

.

Зокрема, демонтовано понтонну переправу, яку використовували понад місяць, повідомляють у Центрі журналістських розслідувань.

Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.

6 серпня 2023 року ЗСУ вдарили по автомобільних мостах через протоки Чонгарська між кримським півостровом і Херсонщиною, та Арабатська (Промоїна), між косою Арабатська стрілка й Генічеськом.

Ці мости є частиною логістичного шляху постачання з Криму озброєння, техніки та живої сили для російській армії на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Демонтаж понтонної переправи через Арабатську протоку відбувся в період з 8 по 13 вересня, свідчать оновлені супутникові дані.

Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.