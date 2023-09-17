путин уговорил Ким Чен Ына открыть свои «диппредставительства» на оккупированном Донбассе

путин уговорил Ким Чен Ына открыть свои «диппредставительства» на оккупированном Донбассеhttps://racurs.ua/n187360-putin-ugovoril-kim-chen-yna-otkryt-svoi-dippredstavitelstva-na-okkupirovannom-donbasse.htmlРакурс
Лідер КНДР Кім Чен Ин 17 вересня завершив свій візит до росії. Серед домовленостей, укладених із кремлівським диктатором володимиром путіним, є й такі, що стосуються тимчасово окупованих територій України.
Зокрема, диктатори домовилися про відкриття «дипломатичних представництв» Північної Кореї в Донецьку та Луганську.
Призначенням таких установ буде залучення на ТОТ трудових мігрантів із КНДР, які виконуватимуть будівельні роботи.
Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої рф чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій, — коментує Центр національного спротиву.