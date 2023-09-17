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путин уговорил Ким Чен Ына открыть свои "диппредставительства" на оккупированном Донбассе

путин уговорил Ким Чен Ына открыть свои «диппредставительства» на оккупированном Донбассе

17 сен 2023, 20:38
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Лідер КНДР Кім Чен Ин 17 вересня завершив свій візит до росії. Серед домовленостей, укладених із кремлівським диктатором володимиром путіним, є й такі, що стосуються тимчасово окупованих територій України.


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Зокрема, диктатори домовилися про відкриття «дипломатичних представництв» Північної Кореї в Донецьку та Луганську.

Призначенням таких установ буде залучення на ТОТ трудових мігрантів із КНДР, які виконуватимуть будівельні роботи.

Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої рф чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій, — коментує Центр національного спротиву.

Источник: Ракурс


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