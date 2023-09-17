путін вмовив Кім Чен Ина відкрити свої "диппредставництва" на окупованому Донбасі

https://racurs.ua/ua/n187360-putin-vmovyv-kim-chen-yna-vidkryty-svoyi-dyppredstavnyctva-na-okupovanomu-donbasi.html

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Лідер КНДР Кім Чен Ин 17 вересня завершив свій візит до росії. Серед домовленостей, укладених із кремлівським диктатором володимиром путіним, є й такі, що стосуються тимчасово окупованих територій України.

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Зокрема, диктатори домовилися про відкриття «дипломатичних представництв» Північної Кореї в Донецьку та Луганську.

Призначенням таких установ буде залучення на ТОТ трудових мігрантів із КНДР, які виконуватимуть будівельні роботи.