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Ракурс
путін вмовив Кім Чен Ина відкрити свої "диппредставництва" на окупованому Донбасі

путін вмовив Кім Чен Ина відкрити свої «диппредставництва» на окупованому Донбасі

17 вер 2023, 20:38
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Лідер КНДР Кім Чен Ин 17 вересня завершив свій візит до росії. Серед домовленостей, укладених із кремлівським диктатором володимиром путіним, є й такі, що стосуються тимчасово окупованих територій України.


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Зокрема, диктатори домовилися про відкриття «дипломатичних представництв» Північної Кореї в Донецьку та Луганську.

Призначенням таких установ буде залучення на ТОТ трудових мігрантів із КНДР, які виконуватимуть будівельні роботи.

Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої рф чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій, — коментує Центр національного спротиву.

Джерело: Ракурс


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