Треш, який заслужили росіяни - Кім Чен Ина відправили додому у вушанці і під "Прощання слов'янки"

https://racurs.ua/ua/n187349-tresh-yakyy-zaslujyly-rosiyany-kim-chen-yna-vidpravyly-dodomu-u-vushanci-i-pid-proschannya.html

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Кім Чен Ин вирушив додому з Далекого сходу росії. На північнокорейського диктатора вдягли вушанку, дали випити чарку і познайомили з моржем Мишком.

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За даними російських агенцій, гостю продемонстрували зразки зброї, яку використовують у війні з Україною. Кім отримав в подарунок від місцевої влади бронежилет з «імпортозаміщеною тканиною», комплект дронів-камікадзе і розвідувальний безпілотник «Герань-25». Усе це подарував диктатору намісник іншого диктатора — володимира путіна — губернатор Приморського краю Олег Кожем’яко.

Після цього Кім Чен Ин на бронепоїзді поїхав кошмарити своїх громадян.

Кім виїхав до КНДР у неділю, 17 вересня, на спеціальному бронепоїзді з далекосхідної залізничної станції Артем-Приморський-1 у бік російсько-північнокорейського кордону.

Кім Чен Ин прибув до рф у вівторок, 12 вересня. Це була його перша закордонна поїздка після пандемії COVID-19. Під час візиту Кім зустрівся з президентом путлером і міністром оборони Сергієм Шойгу. Західні аналітики побоюються, що Москва має намір закупити у Пхеньяна озброєння для наступальних операцій в Україні, а Північна Корея, зі свого боку, виношує плани придбати в росії технології для ядерних і ракетних програм.