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Зеленский в США
Зеленский в США — президента ждут в Сенате, когда Конгресс будет рассматривать вопрос о выделении дополнительных 24 млрд долл. Украинеhttps://racurs.ua/n187362-zelenskiy-v-ssha-prezidenta-jdut-v-senate-kogda-kongress-budet-rassmatrivat-vopros-o-vydelenii.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський виступить у Сенаті США.
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Це станеться на тижні, коли Конгрес розглядатиме питання про виділення додаткової допомоги Україні, повідомляє CNN.
Раніше низка західних медіа повідомляли, що під час візиту до США 21 вересня президент України зустрінеться із сенаторами, але у Конгресі не виступатиме.
Наразі задоволення запиту Білого дому на додаткову допомогу залишається під питанням, зокрема, через розбіжності щодо цього в республіканців у Палаті представників.
Під час візиту до США Зеленський окрім Джо Байдена також зустрінеться з невеликими групами конгресменів та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, пише Financial Times.
Видання пише, що цього разу президент України «не сподівається на виступ перед усім Конгресом», натомість він сконцентрується на обговоренні посилення допомоги з окремими його представниками. Зокрема, йдеться про лідерів республіканців, оскільки всередині партії не всі бажають схвалювати додаткове фінансування для Києва.
Очікується, що серед головних питань, які Зеленський обговорить з конгресменами, Байденом та Остіном, будуть запит адміністрації президента США на 24 млрд дол. допомоги для України та ймовірна передача ЗСУ далекобійних ракет.
Про те, що президенти Зеленський і Байден зустрінуться у Білому домі 21 вересня, повідомив минулого тижня радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван. Український президент летить у США на засідання Генасамблеї ООН.
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