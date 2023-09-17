Зеленський у США - президента чекають у Сенаті, коли Конгрес розглядатиме питання про виділення додаткових 24 млрд дол. Україні

https://racurs.ua/ua/n187362-zelenskyy-u-ssha-prezydenta-chekaut-u-senati-koly-kongres-rozglyadatyme-pytannya-pro-vydilennya.html

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Президент України Володимир Зеленський виступить у Сенаті США.

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Це станеться на тижні, коли Конгрес розглядатиме питання про виділення додаткової допомоги Україні, повідомляє CNN.

Раніше низка західних медіа повідомляли, що під час візиту до США 21 вересня президент України зустрінеться із сенаторами, але у Конгресі не виступатиме.

Наразі задоволення запиту Білого дому на додаткову допомогу залишається під питанням, зокрема, через розбіжності щодо цього в республіканців у Палаті представників.

Під час візиту до США Зеленський окрім Джо Байдена також зустрінеться з невеликими групами конгресменів та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, пише Financial Times.